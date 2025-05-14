Минпромторг сообщил, какое направление стали чаще выбирать россияне

В 2024 году Египет посетили 1,4 млн российских туристов, что на 15% больше, чем в 2023-м. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на пленарном заседании Российско-египетской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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«Для сохранения положительной динамики важно повышать качество и безопасность туристических услуг», – подчеркнул министр.

На сегодня между Россией и Египтом выполняется более 140 пассажирских рейсов в неделю по 41 направлению. Такой масштаб перевозок способствует росту турпотока и укреплению деловых связей.

Тренд подтверждают российские туроператоры и турагенты. В числе основных направлений, помимо Турции, уверенно держится Египет, причем не только в межсезонье. Так, участники рынка не первый год отмечают стабильно высокий спрос на курорты Красного моря на майские праздники. Не исключено, что тенденция распространится и на летний период.

Впрочем, стоит добавить, что в последнее время с перевозкой в Египет наблюдаются сложности. Связаны они в основном с авиакомпаний AlMasria. В частности, недавно появилась информация, что Росавиация ограничила рейсы перевозчика в Россию из-за постоянных сбоев в расписании. Однако позже в ведомстве открестились от заявления, а в авиакомпании добавили, что действительно сократят свою программу, но это произойдет планово.