11 ресторанов за границей, которые запомнятся надолго

Долгожданный сезон веранд стартовал в Москве в начале апреля, и, кажется, в честь такого события погода решила порадовать обитателей столицы летним вайбом, но потом вдруг забрала свои слова (то есть вайб) обратно. И пусть май пока не отличается позитивно тёплым настроем, мы верим, что лучшее, конечно, впереди. Да и прохлада не повод отказать себе в удовольствии пообедать на свежем воздухе. Рассказываем, на какие рестораны с террасами можно обратить внимание.

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Loona

Жившая в XVIII веке Екатерина Петровна Строганова много путешествовала по Европе, и, думается нам, княгине пришёлся бы по душе открытый в наше время в её московском особняке итальянский ресторан. На зелёной веранде заведения приятно предаваться воспоминаниям о прошлых поездках в другие страны и мечтать о будущих. И помните, в «русской Италии» пиццу вам могут приготовить без теста — на основе из миндаля и цветной капусты.

Layerz Cafe

Перенесемся в сиднейское бистро, наполненное светом, воздухом и натуральными материалами. Под стать интерьеру и открытая веранда, огороженная текстильными ширмами и украшенная сухоцветами. Несмотря на австралийское «наследие», в московском ресторане можно попробовать блюда разных кухонь мира — от греческого салата и хумуса с кальмарами до пицетты с грибами и котлеты по-киевски. В десертной карте тоже кругосветное путешествие: американский брауни, баскский чизкейк и австралийское печенье анзак.

«Матрёшка»

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Шёлковые абажуры с бахромой, мягкие кожаные стулья и массивные кресла, обитые текстилем с цветочным принтом, — ретро-стилистика веранды передаёт атмосферу старинной дачи, утопающей в зелени. Рассуждать на тему «Как хорошо на даче летом» легко под аккомпанемент ароматов от тех же Рахмановских щей на наваристом рыбном бульоне, северного оленя с морошкой и катанки со сморчками.

Anna

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Вид с веранды этого французского ресторана открывается, конечно, не на Эйфелеву башню. Но уютная атмосфера, царящая на Большой Дмитровке благодаря парадной исторической застройке, определённо перекликается с богемной романтикой, которая правит бал на Монмартре. В меню любимая многими классика, которая поможет прочувствовать парижский шарм, — тартар из говядины, фуа-гра с пряной грушей, котлета де-воляй. А в прохладную погоду помогут согреться луковый суп или буйабес.

Share

Название переводится с английского как «разделить». Так вот поделиться с близкими эмоциями, настроением и, конечно же, едой особенно приятно на залитой солнцем веранде. Спаржа с бер бланом и красной икрой, баранья кюфта с томатами и баклажанами, лосось на гриле с фенхелем — звучит по-летнему свежо и вдохновляюще. Вдохновляет и присутствующий в интерьере оранжевый мопед — уж на путешествия-то точно!

«Интеллигенция»

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Веранда бара разместилась в уютном дворике-колодце в здании 1865 года. Фраза «время здесь будто остановилось» как нельзя лучше описывает камерное пространство. Старинная кирпичная кладка, увитая диким виноградом, панно из берёзовых стволов, мягкий подиум для уютных посиделок, а вокруг — крыши старой Таганки и возвышающийся над ними Храм Мартина Исповедника. Такую «интеллигентную» обстановку поддерживают и позиции из меню, вроде ростбифа с картофельным муссом или орзо с томлёной уткой.

Assunta Madre

Усадьба «Дом Ростовых», старинный сквер и памятник Льву Толстому, увековечившему имение в романе «Война и мир»: Россия за окном, а внутри — Италия. А если точнее, то сицилийский дворик с лимонами на столах, плетёными абажурами и вьющимися растениями. Водяной пар освежит в жару, а обогреватели согреют в прохладу: словом, никакие погодные условия не помешают отдохнуть на веранде и попробовать местные блюда, среди которых спагетти граньяно с ракушками вонголе и сибас с капонатой по-сицилийски.

Lúwo

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Концепция заведения отсылает к культуре лувийской цивилизации, которая господствовала в Средиземноморье до древних греков. Так, цокольный secret bar символизирует подземное царство, основной зал — это мир земной, а поднебесье — летняя терраса на крыше с панорамой на исторический центр Москвы и храм. О вкусовых предпочтениях канувших в Лету народов можно только догадываться, но основу их рациона точно составляла рыба. Так что морской ёж с муссом из авголемоно и устрица с соусом из водорослей древние люди оценили бы точно.

Christian

Пышные гортензии, благородные розы, трепетная герань — яркие акценты среди зелени других растений и бело-голубого текстиля, задействованного в оформлении пространства. Непринуждённость и расслабленность такой средиземноморской обстановки усиливает соседство ресторана с одной из семи монументальных и чопорных столичных «высоток». У меню тоже по-итальянски домашний вайб: здесь и не надоедающий вителло тоннато, и яркая пиццачча капрезе, и ароматное ризотто с курицей и миндалем.

KM20

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За столом или на специальном широком парапете с подушками — где бы вы ни разместились на веранде на крыше, вид на изящную колокольню вам обеспечен. Дегустируя цветную капусту со сморчками, минестроне и тыквенные ньокки, гости могут понаблюдать и за жизнью Столешникова переулка, и Тверской площади. Словом, обстановка — монохром, растения, стеклянный пол — располагает к тому, чтобы замедлиться и прочувствовать мегаполис, при этом не участвуя в его ежедневной гонке.

Antiпа

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В кафе-трапезной при храме Священномученика Антипы всегда царит умиротворение, не покидает оно и когда выходишь за порог, ибо там — уединённый дворик, скрытый от суеты столичного центра. Веранда — ещё более лаконичная, чем интерьер заведения: длинные столы и скамьи под навесом. Ощущение безмятежности позволяет по достоинству оценить местные блюда, которые совсем не отличаются монастырской строгостью: взять хотя бы драники с вешенками и копчёной сметаной, тост с бататом и тофу или киноа с лососем, авокадо и яйцом пашот.