«Позор». Донателла Версаче отреагировала на открытие именного отеля

Донателла Версаче выразила негодование по поводу нового бутик-отеля "Donatella", открывшегося на Майами-Бич, в двух шагах от виллы на Оушен-драйв, где в 1997 году был жестоко убит ее брат, легендарный дизайнер Джанни Версаче.

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В своих соцсетях Донателла опубликовала заявление, в котором отрицает свою причастность к отелю:

«Пытаться извлечь выгоду из нашей семейной трагедии и моего имени ради прибыли — это позор».

Отель "Donatella Boutique Hotel" - совместный проект группы Nakash (текущих владельцев особняка Версаче) и компании Vida & Estilo Hospitality Group. При этом в самом бывшем особняке Джанни Версаче с 2015 года функционирует роскошный отель под названием "The Villa Casa Casuarina".

Напомним, что в марте этого года 70-летняя Донателла Версаче покинула пост креативного директора Versace, который она занимала с 1997 года. На место Версаче пришел Дарио Витале, бывший директор по дизайну и имиджу другого бренда одежды Miu Miu.