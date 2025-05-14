Туризм на подъеме: где будут отдыхать россияне в 2025 году

Туристическая активность россиян будет расти. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты аналитиков, в 2025 году количество поездок на отдых за рубеж может вырасти на 5-8%, а по России — на 10-15%.

По данным Погранслужбы ФСБ, за первый квартал 2025 года россияне совершили 5,57 млн выездов за рубеж, из них 2,24 млн — с целью туризма. Год к году показатели выросли на 4,6% и 10,7% соответственно. За три месяца 2025 года количество гостей в отелях внутри России выросло до 18,3 млн человек — +5% год к году.

По подсчетам консалтинговой компании Neo, в натуральном выражении за 2025 год показатели поездок за границу достигнут 28,4-29,2 млн, а по стране — до 101,2-105,8 млн. Аналогичный прогноз сделали эксперты «Яндекс.Путешествий».

По словам партнера по развитию бизнеса Neo Альбины Корягиной, рост выездного рынка сдерживается запретом на поездки за рубеж для чиновников и военных, высокой стоимостью и ограниченным количеством доступных направлений. Также свой вклад вносят сложности с получением шенгенских виз и блокировки российских карт. Расти выездной рынок будет в первую очередь за счет стран Азии и Ближнего Востока.

Для внутреннего рынка драйверами выступают развитие отдельных направлений. Среди них Корягина перечислила Байкал, Алтай и Северный Кавказ. При этом поток растет в основном за счет бюджетного туризма — для этого сегмента негативное влияние может оказать высокая инфляция.