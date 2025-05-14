Опубликован топ лучших пляжей Европы

Греческая набережная на полуострове Кассандра названа самым красивым пляжем Европы. Соответствующий рейтинг составили специалисты туристической организации European Best Destinations.

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Лучшим местом для отдыха на побережье океана стал пляж лагуны Порт Гларокавос (Port Glarokavos Lagoon), который расположен на полуострове Кассандра на севере Греции. Это место часто называют «голубой лагуной» из-за прозрачной бирюзовой воды и мягкого золотистого песка, которые окружают сосновые заросли. Пляж считается самым фотогеничным.

На втором месте расположилась итальянская набережная Кала Брандичи (Cala Brandinchi), она расположена на острове Сардиния в Средиземном море. Пляж также имеет неофициальное название «маленький Таити» из-за белого мелкого песка и кристально чистой воды. На третьей строчке оказался островной берег с красновато-золотистыми песками Кала Прегонда (Cala Pregonda), который находится на испанском острове Менорка.

Остальной топ между собой поделили пляжи Кала Луна (Cala Luna), Италия; Гале Фонтаньяш (Gale Fontainhas) на юге Португалии, еще одно побережье Сардинии — Ла Пелоза (La Pelosa), а также Плайя-де-Лос-Муэртос, Испания. В список красивейших мест также вошли набережная Ассос (Assos) на острове Кефалония, Греция; хорватский пляж Банье (Banje) и Гульпиюри (Gulpiyuri) в испанском городе Льянес.

Ранее туристический сервис назвал лучшие пляжи мира. Лидером рейтинга стал небольшой живописный пляж Байя-ду-Санчо (Baia do Sancho), расположенный на архипелаге Фернанду-ди-Норонья в Бразилии.