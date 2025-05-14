Абхазия усилит безопасность на курортах

Абхазия усиливает безопасность на курортах в преддверии высокого сезона
МВД Абхазии запускает комплексный план «Курорт-2025», направленный на повышение безопасности в туристических зонах республики. Об этом сообщает Ассоциация силовых ведомств страны.
Министр внутренних дел Роберт Киут подчеркнул, что обеспечение безопасности отдыхающих остается ключевой задачей всех органов.
«Мы ежедневно работаем над тем, чтобы гости и жители Абхазии чувствовали себя комфортно и защищенно», – заявил министр.
Усиленные патрули запустят на популярных курортах, включая Рицу, Новый Афон, Пицунду, Гагру и Сухум, будут работать дополнительные пешие и автомобильные наряды полиции. Повысят контроль на туристических маршрутах, особое внимание уделят местам массового скопления людей.
Накануне в аэропорт Сухума прибыл первый регулярный рейс из Нижнего Новгорода, а ранее возобновились и прямые перелеты из Москвы. Власти республики не исключают, что в ближайшее время появятся рейсы из Санкт-Петербурга, Урала и Сибири, что может значительно увеличить число туристов.
Эксперты связывают новые меры безопасности с ожидаемым наплывом отдыхающих в летний сезон. В МВД уверены, что план «Курорт-2025» поможет сделать пребывание гостей в Абхазии еще более безопасным.