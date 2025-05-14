Абхазия усилит безопасность на курортах

МВД Абхазии запускает комплексный план «Курорт-2025», направленный на повышение безопасности в туристических зонах республики. Об этом сообщает Ассоциация силовых ведомств страны.

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Министр внутренних дел Роберт Киут подчеркнул, что обеспечение безопасности отдыхающих остается ключевой задачей всех органов.

«Мы ежедневно работаем над тем, чтобы гости и жители Абхазии чувствовали себя комфортно и защищенно», – заявил министр.

Усиленные патрули запустят на популярных курортах, включая Рицу, Новый Афон, Пицунду, Гагру и Сухум, будут работать дополнительные пешие и автомобильные наряды полиции. Повысят контроль на туристических маршрутах, особое внимание уделят местам массового скопления людей.

Накануне в аэропорт Сухума прибыл первый регулярный рейс из Нижнего Новгорода, а ранее возобновились и прямые перелеты из Москвы. Власти республики не исключают, что в ближайшее время появятся рейсы из Санкт-Петербурга, Урала и Сибири, что может значительно увеличить число туристов.

Эксперты связывают новые меры безопасности с ожидаемым наплывом отдыхающих в летний сезон. В МВД уверены, что план «Курорт-2025» поможет сделать пребывание гостей в Абхазии еще более безопасным.