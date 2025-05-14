Названо самое востребованное летнее направление

Россияне предпочитают внутренним направлениям отдых в Турции. В прошлом году страну посетили порядка 6 млн туристов из России.

Турция выбилась в лидеры в списке самых востребованных направлений для летнего отдыха среди россиян. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В разговоре с NEWS.ru она уточнила, что в прошлом году страну посетили порядка 6 млн россиян. Это позволяет Турции держать первую позицию в рейтинге направлений для отдыха исключительно в летний сезон.

«Направление номер один — это Турция, и вряд ли кто-то подвинет ее с первого места», - добавила Ломидзе.

Также в пятерку излюбленных россиянами мест для отдыха попали Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд.

На пятое место можно поставить Шри-Ланку, Мальдивы, Кубу либо Вьетнам.

Что касается летнего сезона в 2025 году, спрос будет зависеть от сезона.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще путешествовать и тратить на отдых больше денег. Также туристы рассказали, почему предпочитают отдыхать в Дубае.