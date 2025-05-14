Туроператор предложил туристу шестичасовой отдых в Турции по цене трех ночей

Из-за отмены рейсов в аэропортах Москвы россиянин оказался в неприятной ситуации. Его рейс был задержан, поэтому туроператор предложил ему шестичасовой отдых в Турции вместо оплаченных трех ночей.

Турист из России рассказал о неприятной ситуации, которая с ним произошла из-за отмены рейсов в аэропортах Москвы. Россиянин планировал четырехдневный отдых в Турции, однако его рейс задержали. В результате туроператор предложил ему съездить на курорт на шесть часов вместо оплаченного тура, включающего три ночи.

Россиянин отказался от предложения.

Как передает портал profi.travel, теперь турист может столкнуться со сложностями при попытке вернуть деньги за тур. Туроператор может отказать в возврате средств, ссылаясь на фактически понесенные расходы.

В таком случае следует писать досудебную претензию для попытки мирного урегулирования конфликта, рассказал юрист Максим Ковалевский.

При этом он отметил, что ситуация спорная, так как с непредвиденными обстоятельствами столкнулись обе стороны — туроператор и его клиент. И хотя ни та, ни другая сторона не могла повлиять на инцидент, туроператору следовало проявить лояльность и быть более клиенториентированным.

Напомним, 8 мая Turkish Airlines отменила все запланированные рейсы из московского аэропорта Внуково и петербургского Пулкова в Стамбул, а также направления в Анталью, Бодрум и Даламан. Эксперты сообщили, что туристам, чьи рейсы отменили или перенесли, не продлят туры.