Тревел-блогер перечислила минусы жизни в Европе

Российская тревел-блогерша Марина Ершова перечислила минусы жизни в Европе и описала их фразой «больше не завидую». Об этом она рассказала в своем личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации вспомнила, что раньше мечтала жить в Европе, однако сейчас эта перспектива уже не кажется привлекательной. По ее словам, в Европе нашествие мигрантов, из-за которых Париж больше напоминает Африку, а Амстердам — восточный базар, где опасно прогуливаться по вечерам.

Кроме того, в европейских странах цены на жизнь «улетели в космос», добавила россиянка. Она также пожаловалась на огромное количество клопов в популярных городах Европы.

«И вишенка на торте — отношения с Россией. Европа поругалась с Россией», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала мексиканские рынки фразой «это, конечно, стресс». По ее словам, соотечественников всегда шокирует местная курица, которая имеет желто-серый оттенок.