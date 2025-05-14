Россия и Сербия будут совместно развивать автотуризм

Россия и Сербия запускают совместный проект по развитию автотуризма, страны намерены активно создавать новые туристические продукты, ориентированные на различные категории туристов. Особое внимание будет уделено разработке семи автомаршрутов, связанных с историческими и культурными объектами, а также с природными достопримечательностями, сообщил ТАСС глава Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга, руководитель комитета по автотуризму Российского союза туриндустрии, главный редактор журнала "Автодайджест.рф" Сергей Лобарев.

"10 мая представители Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга и Ассоциации свободных и независимых профсоюзов Сербии подписали соглашение о сотрудничестве, открывающее новые горизонты для развития автотуризма между двумя странами. Основная цель соглашения - развитие международных туристических маршрутов, соединяющих Россию и Сербию, а также другие страны. Особое внимание будет уделено созданию трансграничных маршрутов, позволяющих путешественникам глубже погрузиться в культуру, историю и народное наследие различных регионов и стран", - рассказал Лобарев.

Он подчеркнул, что подписание соглашения - это важный шаг в реализации стратегии продвижения автотуризма через международное сотрудничество.

"Вступление в международный союз неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии и Африки" позволило нам перейти в активную фазу взаимодействия с зарубежными странами. Автотуризм, набирающий популярность во всем мире, станет еще одним привлекательным направлением для путешественников", - отметил он.

По его словам, подписанное соглашение открывает широкие возможности для развития различных видов туризма между Россией и Сербией, "автотуристы смогут исследовать живописные уголки обеих стран, знакомиться с их богатой историей и культурой".

Представитель Ассоциации свободных и независимых профсоюзов Сербии Иван Йованович отметил историческую и культурную близость между Сербией и Россией, "что создает благоприятную почву для развития туристических связей’.

"Сербия и Россия - братские народы, которые проявляют большой интерес к посещению земель друг друга. В развитии отношений между нашими странами в сфере автомобильного туризма заложен огромный потенциал", - привел его слова Лобарев.

"Россия и Сербия планируют активно работать над выявлением потребностей и пожеланий автотуристов, ориентированных на различные категории туристов. Особое внимание будет уделено разработке в регионах семи автомаршрутов, связанных с историческими и культурными объектами, а также с природными достопримечательностями. Ассоциация активно работает над маршрутами для гостей и созданием мультимодальных и бесшовных туристических поездок, позволяющих иностранным гостям с комфортом путешествовать по России, используя авиасообщение, и далее на арендованном транспорте продолжить путешествие по маршрутам России", - рассказал собеседник агентства.

Автотуризм как стимул для экономического роста

Он подчеркнул, что развитие автотуризма станет не только стимулом для экономического роста, но и "позволит людям лучше узнать друг друга, расширить свой кругозор и получить незабываемые впечатления от путешествий".