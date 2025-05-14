Сколько россиян посетили Таиланд с начала 2025 года

Более 916 тыс. российских граждан посетили Таиланд с начала 2025 года, продолжив удерживать третье место по числу визитов королевства среди иностранных туристов. Соответствующие данные распространило Министерство туризма и спорта Таиланда.

В течение недели с 5 по 11 мая в Таиланд приехали 22,3 тыс. россиян, что более чем в два раза меньше в сравнении с показателями февраля - марта и связано с наступлением в королевстве сезона дождей.

"Число дальнемагистральных туристов сократилось, что является обычной тенденцией в низкий сезон", - отметили в ведомстве.

С 1 января в Таиланде побывали в общей сложности 13 млн иностранцев. С начала года больше всего гостей приехали из Китая - 1,8 млн. На втором месте находится Малайзия (1,7 млн), следом за Россией на четвертой строке - Индия (830 тыс.), замыкает пятерку Республика Корея (620 тыс.). Россия является крупнейшим европейским туристическим рынком для Таиланда.

Глава Туристического управления Таиланда Тхапани Киатпхайбун ранее в беседе с корреспондентом ТАСС отметила, что россияне вносят важный вклад в развитие экономики страны.

"Россияне находятся в тройке лидеров среди иностранных туристов, приезжающих в Таиланд. Они тратят приличное количество средств в рамках нашей индустрии, поэтому мы им благодарны. Россияне не только посещают какое-то определенное туристическое направление, но также интересуются недооцененными туристическими локациями, которые малоизвестны широким массам. Это очень важно для экономики всей страны", - сказала она.

Турпоток из России в королевство по итогам 2024 года увеличился на 18% по сравнению с 2023 годом, когда страну посетили 1,48 млн россиян. В прошлом году в Таиланде побывали 1,745 млн россиян, которые повторили рекорд посещаемости королевства 2013 года и заняли пятое место по числу визитов. Таиланд рассчитывает по итогам этого года принять рекордные 1,9 млн туристов из России.