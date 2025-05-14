Тревел-блогер побывал в Мексике и описал одну особенность жизни в стране

Тревел-блогер и путешественник побывал в Мексике и описал одну особенность жизни местных фразой «России такое и не снилось». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «#делайчёхочешь» на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, мексиканцы постоянно протестуют из-за недовольства действиями власти или прочих причин. К примеру, на улицах Мехико лишь за неделю прошли протесты против корриды и закрытия одного из университетов.

Россиянин отметил, что обычно на акциях безопасно, хоть и довольно шумно. Бояться следует лишь в том случае, если толпа протестующих одета в черное — это радикальные активисты, которые могут вступать в открытые конфликты с полицией.

Ранее этот же тревел-блогер раскрыл особенности Мексики, о которых не принято говорить туристам. По его словам, местные жители обожают свою культуру, но при этом постоянно жалуются на страну.