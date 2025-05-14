Власти Крита предупредили туристов об опасности

На греческом острове Крит произошло сильное землетрясение, вызвавшее опасения по поводу возможного цунами. Сообщается, что эпицентр подземного толчка находился всего в нескольких километрах от побережья. Туристам и местным жителям было настоятельно рекомендовано немедленно покинуть прибрежные зоны.

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По словам местных СМИ, магнитуда землетрясения на Крите первоначально оценивалась в 5,9, однако позднее специалисты обновили показатели до 6,0. Толчки ощущались по всему острову, особенно в популярных туристических районах. Власти Греции выпустили официальное предупреждение, в котором подчеркнули, что в районе возможен цунами, и призвали всех находящихся вблизи побережья немедленно уйти на безопасное расстояние.

Министерство по климатическим кризисам и гражданской защите заявило:

«Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в 48 километрах к юго-востоку от Касоса. В вашем районе существует опасность цунами. Немедленно покиньте побережье и следуйте инструкциям местных властей».

В настоящее время нет сообщений о пострадавших, однако специалисты предупреждают, что возможны повторные толчки.

Многие туристы, забронировавшие поездки на Крит, уже начали уточнять у авиакомпаний информацию о возможных изменениях в расписании рейсов. На данный момент официальных сообщений об отмене или задержках рейсов не поступало. В случае необходимости рейсы на остров могут быть приостановлены или перенесены для обеспечения безопасности пассажиров.

Напомним: Крит — один из самых популярных туристических островов Греции, привлекающий миллионы отдыхающих ежегодно. Однако его географическое положение делает его одним из наиболее сейсмоактивных регионов Европы. Исторические данные свидетельствуют о том, что землетрясения здесь происходят регулярно.

Геологическая ситуация в регионе обусловлена расположением Греции на стыке африканской и евразийской тектонических плит. Эта зона считается одной из наиболее сейсмоопасных в Европе, и местные жители давно привыкли к периодическим толчкам земли. В истории региона зафиксированы случаи, когда мощные подземные толчки приводили к разрушениям, гибели людей и необходимости массовой эвакуации жителей. В октябре 2021 года на Крите произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Эксперты отмечают, что в последние годы усилились меры по подготовке к возможным природным катастрофам. В частности, на Крите и в других регионах Греции внедряются системы раннего предупреждения, проводятся учения по эвакуации и повышается информированность населения и туристов о мерах безопасности.

Между тем туристические агентства и операторы турпакетов продолжают отслеживать ситуацию и готовятся к возможным изменениям в расписании. В случае необходимости туристам рекомендуется заранее уточнять информацию у своих гидов и представителей туркомпаний. Власти также напоминают, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо сохранять спокойствие, следовать инструкциям спасателей и не паниковать.