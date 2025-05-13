Россиянин месяц не может вернуться домой из Египта с больными почками

Турист из Петербурга уже месяц находится в египетской больнице с отказывающими почками, но не может вернуться домой из-за бюрократических и финансовых проблем. 66-летний Вячеслав Слепнев прилетел в Шарм-эль-Шейх с семьей 9 апреля, однако уже на следующий день почувствовал себя плохо. После госпитализации его состояние ухудшилось – у мужчины обнаружили воспаление печени и постепенный отказ почек, пишет 78.ru.

© unsplash

По словам супруги Вячеслава, Галины Кирсановой, местные врачи не могут вылечить его, а лишь поддерживают жизненные функции. Женщина рассказала, что пациента практически месяц не кормят должным образом, и он вынужден жить на соке и чае. Медики настаивают на транспортировке пациента в Россию санитарным авиарейсом, однако стоимость перелета превышает 12 млн рублей, а страховая компания по договору может покрыть лишь 10% от этой суммы.

Галина процитировала ответ компании MedAssist, которая в Египте работает со клиентами "Страхового Дома ВСК". В сообщении указано, что стоимость санитарного авиарейса начинается от 12 миллионов рублей и может увеличиваться в зависимости от маршрута. Страховой полис покрывает расходы на транспортировку в пределах 15 тысяч долларов, а лимит на медицинские расходы составляет всего 1 тысячу долларов. Все расходы сверх этих лимитов, как пояснили в компании, придется оплачивать самостоятельно.

Долгое время госпиталь отказывался выдать разрешение на вывоз (Fit to Fly), но после вмешательства российского консульства и Центра медицины катастроф ситуация изменилась. Теперь врачи допускают возможность перелета обычным рейсом с медицинским сопровождением, что значительно дешевле. Однако остается проблема с оплатой лечения: на 1 мая счет больницы составил 26 тысяч долларов, из которых семья смогла внести только 6 тысяч.

В настоящее время продолжаются переговоры со страховой компанией и Минздравом России. Если все пройдет по плану, Вячеслава могут доставить на родину уже на этой неделе.