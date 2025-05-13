Самый дорогой авиабилет в мире предлагает авиакомпания Etihad Airways – национальный перевозчик ОАЭ. Стоимость перелета из Лондона в Мельбурн составляет 80 тысяч долларов, или около 7,5 миллионов рублей. За эту сумму пассажиру предоставляется не просто кресло первого класса, а полноценные трехкомнатные апартаменты прямо на борту.

В стоимость входит индивидуальная регистрация без очередей, трансфер от автомобиля к самолету, отдельная посадка и полный сервис на протяжении 22-часового полета. Внутри пассажира ждет спальня, гостиная зона и ванная комната с душем. Обслуживают клиентов личный повар и дворецкий.

Лайфхак: как путешествовать чаще и дешевле

Несмотря на роскошь, есть одно правило, которое остается неизменным: на взлете и посадке даже в самых дорогих условиях пристегиваться все же придется.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @gotravelrussia.