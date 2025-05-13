РФ планирует расширять список безвизовых стран на Ближнем Востоке

РФ работает над расширением списка безвизовых стран на Ближнем Востоке
Россия ведет работу с государствами Ближнего Востока и Азии с целью расширения списка стран с возможностью их безвизового посещения. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов на пленарном заседании Госдумы.
«На данный момент [есть] 64 страны, которые входят в этот список (электронных виз - прим. ТАСС), утвержденные правительством Российской Федерации. Конечно, будем смотреть, предлагать и добавлять новые страны, — сказал он. — Я хочу сказать, что те регионы, о которых вы упомянули, это в первую очередь Ближний Восток и азиатские страны, мы сейчас ведем большую работу по подписанию соглашений с рядом стран о безвизовых поездках наших граждан».
Иванов обратил внимание, что ранее в присутствии президента России Владимира Путина было подписано соглашение о безвизовых поездках между гражданами РФ и Омана.
«С Иорданией только что вышло распоряжение правительства, будет подписано соглашение в ближайшее время, — указал замглавы МИД РФ. — Так что эта работа постоянно ведется, и она ведется как бы параллельно с добавлением в список стран, граждане которых въезжают по единой электронной визе».
Высокопоставленный дипломат отметил, что на данный момент было поддержано решение не делать электронную визу многократной.
«Хотя не исключаю, что в дальнейшем это будет прорабатываться, но для начала предстоит еще работа по созданию анализу практики применения цифрового профиля иностранного гражданина, в том числе программного продукта, являющегося его частью и содержащего информацию о разрешенных сроках пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации», — добавил он.
По его словам, оператором этого программного продукта является МВД России, и он предназначен в том числе для автоматизированного подсчета срока пребывания иностранных граждан в РФ.
«Поэтому как только эта работа будет закончена, то вполне логично, что будет рассмотрен вопрос увеличения кратности по электронным визам, но также потребуется доработка ведомственного сегмента ФСБ России, на которое тоже потребуется определенное время и, видимо, выделение соответствующего финансирования. Так что это поступательная работа», — пояснил Иванов.