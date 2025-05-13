РФ планирует расширять список безвизовых стран на Ближнем Востоке

Россия ведет работу с государствами Ближнего Востока и Азии с целью расширения списка стран с возможностью их безвизового посещения. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов на пленарном заседании Госдумы.

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«На данный момент [есть] 64 страны, которые входят в этот список (электронных виз - прим. ТАСС), утвержденные правительством Российской Федерации. Конечно, будем смотреть, предлагать и добавлять новые страны, — сказал он. — Я хочу сказать, что те регионы, о которых вы упомянули, это в первую очередь Ближний Восток и азиатские страны, мы сейчас ведем большую работу по подписанию соглашений с рядом стран о безвизовых поездках наших граждан».

Иванов обратил внимание, что ранее в присутствии президента России Владимира Путина было подписано соглашение о безвизовых поездках между гражданами РФ и Омана.

«С Иорданией только что вышло распоряжение правительства, будет подписано соглашение в ближайшее время, — указал замглавы МИД РФ. — Так что эта работа постоянно ведется, и она ведется как бы параллельно с добавлением в список стран, граждане которых въезжают по единой электронной визе».

Высокопоставленный дипломат отметил, что на данный момент было поддержано решение не делать электронную визу многократной.

«Хотя не исключаю, что в дальнейшем это будет прорабатываться, но для начала предстоит еще работа по созданию анализу практики применения цифрового профиля иностранного гражданина, в том числе программного продукта, являющегося его частью и содержащего информацию о разрешенных сроках пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации», — добавил он.

По его словам, оператором этого программного продукта является МВД России, и он предназначен в том числе для автоматизированного подсчета срока пребывания иностранных граждан в РФ.