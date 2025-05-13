Сколько в Беларуси планируют принять детей на летний отдых

В преддверии летнего сезона, когда санатории и лагеря наполнятся звонкими голосами детворы, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении денежных средств для организации отдыха и для зарубежных подростков.

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Свыше трех сотен мальчишек и девчонок из Союзного государства и стран Содружества, из Алжира, Египта и Индии, Китая и Лаоса, Мьянмы и Палестины ожидают на берегах живописного озера Нарочь в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок".

«Есть на свете интересная страна, рядом с Нарочью она, где сказки шепчет лес», — поют у костра юные белорусы.

Страну эту нетрудно обнаружить и на карте Синеокой. Всего в ста километрах от белорусской столицы раскинулась она на 76 гектаров на берегу крупнейшего в Беларуси озера, в сосновом бору и представляет собой, как метко сказано в той же песенке, "сказочный город из солнечных лучей".

Во время пребывания в Беларуси, сообщили в администрации главы государства, дети пройдут медицинское обследование, получат необходимое курортное лечение, посетят культурные мероприятия и знаковые исторические объекты в Минске и регионах республики.

Прошло уже более 55 лет, напоминают новостные порталы, с тех пор, когда в "Зубренке" прошла первая молодежная линейка, а для истории на этом месте поставили большой камень с памятной табличкой. По легенде, под ним до сих пор лежит капсула с посланием будущим поколениям "зубрят" от первых вожатых лагеря. Говорят, что достать тайное письмо можно будет только в день столетия легендарного детского центра. А пока нынешние поколения белорусов и их зарубежных гостей любят постоять возле камня и загадать свои самые сокровенные желания.

Кстати, зарубежных друзей приглашают на отдых и оздоровление в Беларусь уже почти десять лет. За время действия программы оздоровительного туризма в РБ отдохнули и получили лечение более 2,5 тысяч детей из различных государств планеты, что способствует укреплению доверия и взаимопонимания, а также развитию сотрудничества в гуманитарно-образовательной сфере, констатируют обозреватели.