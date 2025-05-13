Турист поделился своими тратами в Европе и вызвал споры в Сети

Российская путешественница раскрыла свои небольшие траты на тур по Европе и вызвала споры в сети. Подробностями своей поездки она поделилась на странице @sofiiassofi в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Автор публикации рассказала, что побывала с молодым человеком в Риме, Париже, Берлине, Белграде, а по пути успела заехать и в Ереван. На билеты она потратила 47 тысяч рублей, на проживание в отелях 47,6 тысячи рублей, а виза обошлась в 17 тысяч рублей. Вместе с расходами на еду и посещение достопримечательностей сумма трат на одного человека составила 158 тысяч рублей.

В комментариях некоторые пользователи подтвердили, что цены «вполне реальные», однако многие усомнились, что можно посетить сразу несколько стран Европы за такую небольшую сумму. «Это цены в долларах?», «А за все остальное платил муж? И там еще 300 тысяч», «Какие-то абсолютно нереальные цены озвучиваете», — заметили юзеры.

Ранее российский блогер раскрыл стоимость бюджетной поездки в ЮАР на одного человека. В ролике он рассказал о путешествии в компании друзей.