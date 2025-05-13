Любимец россиян: какой курорт Таиланда выбрать для лучшего отдыха

В 2024 году россияне приехали в Таиланд 1 745 327 раз. Объемы турпотока 2024-го максимально близко приблизились к историческому рекорду. Россия из неазиатских стран отправила самое большое количество путешественников в Тай. Очень популярны стали не только туры на 5-10 дней, но и так называемые зимовки, где россияне переживают холода. Какой регион Таиланда выбрать для отдыха и работы на удаленке, читайте в материале «Ленты.ру».

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Почему Таиланд

Посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават рассказал о важности посещения страны для туристов.

«Моей задачей является, в том числе открытие Таиланда россиянам. Эта работа важна для развития двух стран. Самое главное, чтобы люди наслаждались временем, проведенным в Таиланде. В стране богатое культурное, историческое, природное наследие. Я уверен, что каждый найдет здесь что-то себе по душе», — отметил Сасиват Вонгсинсават.

Бывший заместитель премьер-министра Таиланда Суват Липтапанлоп отметил, что ежегодно поток туристов растет — эта сфера приносит около 20 процентов ВВП.

«Обычно туристы проводили в Таиланде около 10 дней и тратили 50 тысяч бат на человека. Сейчас развивается такое направление туризма как всесезонный курорт Хуахин, или Хуа Хин. Он меньше, чем Бангкок, Пхукет, Паттайя, Самуи или Чиангмай. Это один из старейших курортов Таиланда — Хуахину 115 лет. Это тихое место, здесь любят отдыхать местные жители», — отметил он.

Российско-Таиландский деловой совет способствует развитию экономических отношений двух стран, а также туризма.

Тихий Хуахин

В регион часто приезжают на зимовку. Город расположен на материке в 220 километрах от Бангкока на берегу Сиамского залива.

В отличие от шумного Пхукета, здесь царит умиротворяющая атмосфера: нет бешеных вечеринок, зато есть элегантные рестораны, уютные кафе и протяженные пляжи с мягким песком. Это королевский курорт — здесь даже есть летняя резиденция тайского монарха, что добавляет особый шарм.

Главные достопримечательности — Национальный парк Кхао Сам Рой Йот с живописными пещерами и лагунами, ночной рынок с морепродуктами и сувенирами, а также храм Ват Хуай Монкол с огромной статуей Будды.

Здесь можно на примере показать детям, что такое забота в «доме престарелых» для слонов. Самому старому из них — 80 лет. При средней продолжительности жизни 60 лет, это серьезный долгожитель.

Любителям водных развлечений стоит отправиться в Vana Nava Water Jungle или прозванный туристами «гигантский аквапарк». Горки у него, пожалуй, самые экстремальные на тысячи километров вокруг. Но, в отличие от большинства подобных заведений, в нем есть и термозона с джакузи разной температуры. Получается, как в сказке про Емелю: сначала согреться в кипятке, потом броситься в ледяную воду.

Причем тем, кто купит апартаменты в кондоминиуме VEHHA Hua Hin, предоставят годовой доступ в аквапарк. Этот проект команды InterContinental, отели которой расположены по всему миру. Цены соизмеримы с московскими.

Насладиться необычным, ярким тайским искусством можно в деревне художников. Статуя Давида в виде рыбы, смелые картины, необычные сюжеты в сочетании с традиционными мотивами и фантастическими пейзажами: чего тут только нет.

Говорить, что здесь совсем нет тусовок, нельзя: например, в Vana Nava Sky Bar на 27-м этаже можно не только потанцевать, съесть и выпить, но и полюбоваться закатом с высоты птичьего полета. А смельчаки могут посмотреть и себе под ноги через прозрачный пол на балконе. Ради такого адреналина сюда съезжаются и из других регионов. К слову, именно Хуахин считается любимым местом отдыха самих жителей королевства.

Цены на отели в Хуахине дешевле многих других приморских регионов Таиланда. Они соизмеримы с Паттайей, только в последней для того, чтобы искупаться в чистом море, надо выезжать за пределы города, а в Хуахине прозрачная вода прямо под боком.

Тусовочный Пхукет

В паре часов на самолете от Хуахина находится его более активный сосед Пхукет. Пхукет и Хуахин — два популярных тайских курорта, но атмосфера здесь совершенно разная. Хуахин — это спокойствие королевского курорта с широкими пляжами и размеренным отдыхом, а Пхукет — яркий, динамичный остров, где ночная жизнь бурлит в Патонге, а днем можно найти и уединенные бухты, и шумные пляжные клубы. Сюда стоит ехать тем, кто хочет совместить релакс с активностью: дайверам, тусовщикам, семьям с детьми и даже цифровым кочевникам — инфраструктура позволяет оставаться здесь на месяцы.

За пару дней можно успеть искупаться на пляжах Ката и Карона, подняться на смотровую площадку у Большого Будды и заглянуть на вечерний рынок в Пхукет-тауне. Для длительного проживания остров хорош обилием вилл, коворкингов и международных школ.

Морские экскурсии — важная составляющая пхукетского отдыха. Всего в часе езды (по морю) — Пхи-Пхи, где снимали «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Рача Яй манит белоснежным песком и кристальной водой, а Симиланы (в сезон) — это дайвинг среди гранитных валунов и черепах. Во время путешествия на яхте можно нырять в тихих бухтах, где нет толп туристов.

Место, куда часто заглядывают как взрослые туристы, так и семейные с детьми — аквапарк Andamanda Water Park. Он является самым большим на Пхукете. В нем 5 тематических зон, более 25 аттракционов, включая 12 горок, 5300 квадратных метров детской игровой зоны, искусственным морем с 3-метровой волной.

Еда как искусство

На Пхукете и в Хуахине, да и во всем Таиланде есть еще одна важная достопримечательность — неповторимая еда. Она не вся острая, как гласит миф, но зачастую очень необычная. В стране множество ресторанов, отмеченных гидом Michelin. Только на Пхукете их более 50.

Стоит попробовать краба с кокосовым карри или утку, томленую с тайскими травами. В Хуахине готовят традиционный pad thai, но с трюфельным маслом. В Таиланде готовят и известный во всем мире том сом с групером. Это остро, кисло, отдает лемонграссом и невозможно вкусно: его подают в ресторане Jaras Restaurant в районе Камала. Сибас, мягкий краб с салатом, жареные креветки с лапшой по-пхукетски, лобстеры, острый суп с морепродуктами том-кха: вот лишь небольшой список гастрономических удовольствий.

Что пробовать из десертов: тайский многослойный Кханом чан или желе из кокосового молока и анчан. И, конечно, манго стики райс (манго, кокосовое молоко и вареный рис. Звучит дико, на вкус непередаваемо). И обязательно фрукты: рамбутан, мангостин, лонган, личи, папайя, драгонфрут. А вот с дурианом стоит быть осторожным — его резкий запах пугает, вкус неоднозначный, но это очень любопытно. Сушеных скорпионов и прочих «уличных» насекомых пробовать необязательно — это скорее аттракцион для туристов, чем гастрономический must have.

Что забрать домой: всевозможную уходовую косметику (от мистов до масел) и мыло, в Таиланде есть даже специальное косметическое для лица. А еще, конечно, арома-пирамидки, биодобавки, сушеные фрукты, чаи.