Туристов в Египте предупредили о китовой акуле

Китовая акула - самая крупная рыба в мире - вновь была замечена около побережья Египта в районе города Дахаба в заливе Акаба в Красном море. Об этом оповестило туристов министерство окружающей среды страны.

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«Отслежены сообщения на сайтах о появлении китовой акулы в районе лагуны Дахаба. Министр окружающей среды Ясмин Фуад дала указание рабочей группе управления заповедников Южного Синая подтвердить появление китовой акулы на побережье», — говорится в сообщении ведомства.

После проверки чиновники подтвердили, что это была именно китовая акула.

Считается, что китовая акула не нападает на людей, однако она может представлять опасность из-за своих больших размеров. Длина такой рыбы достигает в среднем 13 метров, а вес - 21 тонны. Планктон - ее обычная пища.

В середине апреля китовая акула плавала вдоль пляжей Хургады.