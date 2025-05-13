РФ предложила создать в БРИКС Ассоциацию этногастрострономического туризма

Российская делегация на заседании рабочей группы по туризму БРИКС предложила странам объединения создать Ассоциацию этногастрономического туризма, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

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«На заседании рабочей группы по туризму БРИКС представители российской делегации предложили странам объединения рассмотреть возможность создания Ассоциации этногастрострономического туризма, чтобы усилить отраслевое сотрудничество между представителями государственного и частного сектора», — говорится в сообщении.

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев отметил, что мировая индустрия гастрономического туризма в последние годы демонстрирует стремительный рост. По оценкам экспертов, в 2025 году ее объем достигнет более $1 трлн по всему миру. Подобная динамика может быть связана с увеличением расходов на туристические поездки, ростом числа нишевых туров и повышенным вниманием к экологичному питанию среди туристов.

Как сообщили в министерстве, важным результатом бразильского председательства в БРИКС в 2025 году стало подписание ряда ключевых документов в сфере туризма. Речь идет о докладе по укреплению регионального туризма, а также о стратегии по расширению цифрового кочевничества - перспективного направления для продвижения туристического потенциала стран объединения.