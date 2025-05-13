Россияне массово устремились в азиатскую страну из-за дешевых гостиниц

Россияне массово устремились во Вьетнам — за четыре месяца 2025 года эту страну Азии посетили в 2,5 раза больше туристов. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

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Уточняется, что вырос турпоток в провинцию Каньхоа и ее столицу Нячанг — там побывало более 80 тысяч россиян. Причиной повышения спроса оказались дешевые гостиницы, стоимость размещения в которых снизилась на 10,5 процента в сравнении с прошлым годом. Так, поездка на 11 ночей обойдется паре в среднем в 188 тысяч рублей, семьи с ребенком смогут отдохнуть за 226 тысяч.

По данным «Слетать.ру», большинство туристов предпочитает отдых в пятизвездочных отелях: тур на семь ночей с вылетом из Москвы обойдется в 135 тысяч рублей. Аналогичная путевка с проживанием в отеле с четырьмя звездами будет стоить от 125 тысяч.

Ближайшие рейсы авиакомпании Red Wings в Нячанг стартуют 14 мая из Москвы и Казани. Помимо этого курорта, спросом пользуются Камрань, Фантьет, Дананг и Фукуок.

Ранее российская блогерша сообщила, что популярный вьетнамский курорт «приятно удивил ценами». Девушка отметила, что Фукуок по развитию инфраструктуры еще набирает обороты у туристов, однако проживание здесь стоит дешевле.