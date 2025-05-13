Российские туристы смогут использовать карты «Мир» в Иране

Граждане России теперь могут расплачиваться банковскими картами «Мир» в Иране на терминалах с технологией бесконтактной оплаты и через приложение Mir Pay. Об этом во вторник, 13 мая, сообщили в пресс-службе Центрального банка (ЦБ) Исламской Республики.

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По словам представителей регулятора, российские туристы в Иране получили возможность совершать покупки и оплачивать разнообразные услуги как с помощью карт, так и с использованием смартфона. Они отметили, что для транзакций на небольшую сумму вводить PIN-код не потребуется.

— Российские туристы и предприниматели могут совершать покупки в определенных торговых точках, используя смартфоны на Android, — передает сообщение ЦБ Ирана ТАСС.

11 ноября 2024 года платежная система «Мир» была официально подключена к иранской Shetab. Это был первый из трех запланированных этапов. После реализации заключительно шага иранские карты Shetab можно будет использовать в российских магазинах.

До этого глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что страны — члены БРИКС уже разработали рекомендации об альтернативных платежных механизмах: по его словам, этот вопрос был на повестке дня во время саммита в Казани.