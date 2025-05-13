Десять стран, где не рады туристам

В некоторых странах, несмотря на то, что их основной источник дохода – туристы, не рады приезжим. Турпром озвучил список направлений, где не стоит рассчитывать на радушный прием.

Не все туристические страны рады наплыву иностранцев. Особенно ярко это проявляется в Венеции. По данным Турпрома, здесь проживает порядка 50 тыс человек, но в туристический сезон количество приезжих за сутки может превысить 80 тыс человек. Город даже ввел налог для тех, кто собирается останавливаться здесь всего на сутки.

Барселона, которая принимала до пандемии до 12 млн туристов, устала от приезжих. Надписи с оскорблениями иностранцев и призывами покинуть город привычное явления на улицах города.

Японцы также жалуются на туристов. Им не нравится постоянный шум, мусор и неуважительное поведение иностранцев.

В Исландии и Хорватии повышение турпотока привело к тому, что поднялась арендная плата на жилье. В результате местные жители не могут себе возволить снять приличную квартиру за приемлемую стоимость.

Как отмечают эксперты Турпрома, Амстердам, Австрия, Пхукет, Санторини и национальный парк Банф также недовольны наплывом туристов. Местных жителей не устраивает шум, пробки, повышение арендной платы. Кроме того, они жалуются, что туристы вредят природе.

Ранее туристы рассказали, почему предпочитают отдыхать в Дубае. Также россияне рассказали, что им не понравилось в Японии и приграничном Китае.