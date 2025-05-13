Когда авиакомпании Турции войдут в расписание

Турецкие авиакомпании продолжают входить в расписание. Процесс должен завершиться к 14 мая. Об это сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Напомним, проблемы в работе авиаперевозчиков начались из-за сбоя в работе московских аэропортов перед 9 мая. Полетная программа Turkish Airlines пострадала сильнее других, отметили в АТОР. Сейчас 9 из 10 рейсов этой авиакомпании в Москву совершаются по расписанию. А первый день без отмен и задержек рейсов, предполагается, будет только завтра, 14 мая.

Почти все путешественники, "застрявшие" в Турции из-за сложностей в расписании авиаперевозчиков, вернулись в Россию, добавили в ассоциации.