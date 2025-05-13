«Не прочь порезвиться». Блогер описал девушек на пляжах Европы

Российский путешественник побывал в Амстердаме и описал девушек на пляжах европейского города словами «не прочь порезвиться с компанией пацанов». Об этом он рассказал в своем личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Автор публикации отметил, что в голландской столице множество пляжей, однако вода прохладная, из-за чего купаться не слишком комфортно. Он обратил внимание, что отдыхающие на берегу девушки похожи на россиянок.

«Они не такие чопорные, как те же немки, а простые открытые девчонки», — заметил блогер.

Ранее этот же путешественник побывал в столице Норвегии Осло и описал местный пляж фразой «девушки не стесняются». Автор публикации отметил, что в этой европейской стране каждый солнечный день дорогого стоит.