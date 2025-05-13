Россиянка побывала в Италии и раскрыла три секрета стройности местных жителей

Путешественница из России разгадала три итальянских секрета стройности при употреблении пасты. Об этом девушка написала в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

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Россиянка побывала в заведениях Рима, Флоренции, Венеции и Милана. Несмотря на обилие тяжелой пищи в виде пасты и пиццы, местные жители не страдают от лишнего веса, заметила она. По мнению блогерши, секреты стройности заключаются в их образе жизни и хитростях во время приготовления блюд.

«Для большинства россиян паста ассоциируется именно с соусом, которого должно быть побольше, отчего блюда получаются жирными. А ведь сами по себе макароны не такие уж калорийные», — рассказала туристка.

Россиянка описала привычки итальянцев словами «там — норма, в России — стыд»

Прием пищи для жителей Италии является настоящим ритуалом — они предпочитают растягивать удовольствие, наслаждаясь едой. Вкус макарон должен быть натуральным, соус к пасте обычно состоит из оливкового масла с травами и небольшим количеством пармезана. Гарнир в виде мяса и морепродуктов готовят в собственном соку.

Еще один секрет стройности — пешие прогулки. Путешественница отметила, что итальянцы не пользуются машиной намеренно, предпочитая гулять по городу, поэтому долгие годы сохраняют хорошую форму.

Ранее другая блогерша объяснила, какие привычки жителей Европы считаются постыдными для Россиян. Автор отметила, что за общим столом итальянки не стесняются обсуждать менструацию при мужчинах.