Жизнь в море: почему люди выбирают вечно плавать на круизных лайнерах

Пока одни мечтают о недельном отпуске раз в году, другие превращают путешествие в образ жизни. Все больше людей по всему миру отказываются от привычной жизни на суше ради бескрайних морских горизонтов, комфортабельных кают и ощущения полной свободы. «Лента.ру» рассказывает истории авантюристов, которые решились на радикальные перемены — и не пожалели.

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«Мы никогда не сойдем с корабля»

Ланетт и Йохану Канен по 55 лет, и они уже больше полугода живут на круизном лайнере Villa Vie Odyssey, сообщает Daily Mail. Корабль совершает кругосветное путешествие, которое длится три с половиной года, за это время пассажиры посетят 425 портов в 147 странах. Остановки длятся до четырех дней, так что у туристов достаточно времени, чтобы осмотреть достопримечательности в новых городах.

«Для нас это было очевидным решением, мы оба немного сумасшедшие. Мы просто хотим приключений и впечатлений», ― Йохан Канен, путешественник.

За шесть месяцев чета Канен побывала уже в 25 странах. Однажды Ланетт и Йохан сошли с корабля в Бразилии, арендовали вместе с друзьями загородный дом и провели там две ночи. А в мае пара планирует покинуть лайнер в Мексике и съездить в Аризону, США, чтобы навестить годовалого внука. На те десять дней, что путешественники проведут вне корабля, они сдадут свою каюту в субаренду, а затем снова вернутся на борт.

При этом Ланетт и Йохан совершенно не боятся отдалиться от близких. Путешественники на Villa Vie Odyssey могут бесплатно приглашать родных и друзей в гости на срок до 28 дней, им даже предоставят отдельную каюту. Более того, супруги встретили на корабле новых друзей, которые стали для них второй семьей.

«Люди здесь очень похожи по духу, у них общие ценности, у каждого есть своя история, которую можно рассказать», ― добавил Йохан

Люди отправляются в круизы по миру, чтобы спастись от огромных счетов

До того как поселиться на круизном лайнере, Ланетт и Йохан десять лет прожили на Гавайях. Там у пары был бизнес по аренде автомобилей, но они продали его, чтобы оплатить круиз.

«Люди думают, что мы очень богаты, раз можем себе такое позволить, но это дешевле, чем аренда дома и расходы на жизнь на Гавайях», ― рассказал Йохан.

На корабле пара бронирует проживание по системе «все включено». В пакет входят еда, напитки, Wi-Fi и уборка каюты дважды в неделю — и все это за 2716 фунтов в месяц (240 тысяч рублей). При этом Канены признаются, что живут в роскошных условиях.

«Обслуживание превосходное, мы чувствуем себя королевскими особами — персонал даже кланяется нам. Никаких сожалений, мне нравится такой образ жизни», ― отметила Ланетт.

Супруги уверены, что с учетом роста арендной платы по всему миру и удаленной работы круизная жизнь скоро станет трендом.

Жизнь в море дает путешественникам чувство свободы

Канены ― не единственные, кто навсегда распрощался с сушей. Все больше путешественников выбирают отказ от земных благ в пользу вечных приключений.

Так же поступили Джон и Мелоди Хеннесси из Флориды, США. После выхода на пенсию американцы распродали почти все имущество и бизнес, купили автодом и отправились колесить по стране.

Через некоторое время супругам попалась реклама круиза по Карибскому морю. 76-летнему Джону надоело все время сидеть за рулем, так что путешественники решили попробовать новый для себя вид отдыха ― и «подсели».

«Теперь мы оплачиваем только связь, каюту на судне и несколько счетов по кредитным картам. У нас больше нет ипотеки и расходов на жилье. Никакой страховки на машину и имущество или квитанций за коммунальные услуги», ― признался Джон.

По подсчетам четы Хеннесси, в круизах они тратят в два раза меньше, чем раньше. Теперь они отправляются в одно плавание за другим: из Доминиканы — в Австралию, оттуда — в Новую Зеландию, затем — на острова в Тихом океане.

Супруги катались на верблюдах в Египте, ловили палтуса на Аляске, поднимались на ледники в Канаде, загорали на райских пляжах. Ради впечатлений, которые обходятся дешевле, чем обычная жизнь, путешественники хотят остаться в море навсегда.