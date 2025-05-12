Россиянам предложили дешевую альтернативу люксовому отдыху в Турции

Российским туристам предложили выгодный отдых в Казахстане в люксовом отеле на Каспийском море, стоимость проживания в котором на 30 процентов дешевле, чем в аналогичной турецкой гостинице. Об этом сообщает АТОР.

Альтернативой отдыху в Турции оказался пятизвездочный отель Rixos Water World Aktau категории «пять звезд» на западе Казахстана — это единственный морской курорт, который предоставляет услуги «ультра все включено». Стоимость тура на двоих на семь дней с вылетом из Москвы здесь составит от 244 тысяч рублей, тогда как стоимость проживания в аналогичных турецких отелях — пятизвездочных Rixos Downtown Antalya и Rixos Park Belek — начинается от 303 тысяч рублей.

Отдых в Актау по стоимости не уступает египетскому отелю премиум класса Rixos Sharm El Sheikh Adults Only — здесь пара сможет расслабиться от 245 тысяч рублей. Однако туры в другие египетские гостиницы сети на 10-12 процентов дороже.

Уточняется, что вылет в Актау может состояться не только из Москвы, но также из регионов: Anex взял гарантированную перевозку туристов на рейсах Red Wings из Екатеринбурга и Казани.

Ранее сообщалось, чем отличается отдых на Каспийском море от побережья Черного моря и на какие курорты стоит обратить внимание в этом году. Каспийские курорты подходят для отдыха парам и семьям с детьми, комфортное время пляжного сезона — июль и август.