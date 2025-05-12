Турагент бросила россиянку с детьми в чужой стране и без обратных билетов

Турагент компании «Фокс Тревел» бросила российскую туристку с детьми в чужой стране без обратных билетов и отказалась ей помогать. Об этом на своей странице @olga.podolog.kokkshe в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказала другая клиентка, пострадавшая от действий турагентства.

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Пользовательница сети опубликовала видео, на котором другая россиянка разговаривает с турагентом по имени Кристина Козинская. Сидевшая в холле отеля с детьми женщина заявила, что отправила деньги за весь тур, однако билеты не получила. А из номеров их выселили из-за неоплаты. Не уточняется, в какой именно стране они находились в тот момент.

«Мне сейчас что делать? <...> Сейчас покупайте, чтобы мы улетели. Я вам каждый день звоню, это не отдых!» — заявила туристка Козинской, однако та просто сбросила звонок.

Разместившая ролик пользовательница рассказала, что компания уже обманула немало клиентов. Многие из них обратились в суд. Также в комментариях появилась и сама Козинская, которая пыталась оправдаться за случившееся, но после критики в свой адрес удалила все сообщения.

Ранее российский туроператор изменил условия оплаченной поездки, а когда клиентка от нее отказалась и попросила вернуть деньги, обозвал ее «свихнутой дурой». Уточняется, что россиянка по имени Надежда купила у компании «Планета Сказок» тур по острову Валаам за 27 тысяч рублей.