У туристов появились проблемы с поездкой во Францию

Некоторые туристы, ожидающие выхода своих виз из французского консульства, с трудом пережили минувшие длинные выходные. Вылет на носу, а шенгена как не было, так и нет, хотя привычные сроки для дипмиссии этой страны уже прошли. Всему виной отказ французов от паспортов-пятилеток – это нововведение привело к коллапсу и увеличило ожидание оформления документов на въезд.

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До 3 мая консулы усиленно проверяли ранее принятые заявки от россиян с небиометрическими паспортами – легитимной для въезда во Францию по таким удостоверениям личности будет только виза, вклеенная до этой даты. После первомайских выходных у консульства было всего 3 рабочих дня, за которые его сотрудники не особо разгребли скопившуюся очередь из десятилетних паспортов.

Перед длинным уик-эндом паспорта из консульства выходили у тех заявителей, которые подавали документы 3–4 апреля. Единичные – с 7 апреля.

«Я молилась, чтобы они работали хотя бы в какие-то выходные. У меня подача была в Москве 08.04, вылет 13.05 в 6 утра. Письма писала – нет ответа. У меня последний шанс улететь, если корзинка появится вот сейчас в эти часы, так как еще ехать до Москвы из другого города», – пишут отчаявшиеся туристы, у кого оказалась под вопросом поездка в Европу.

Некоторым, правда, больше везет с личным обращением к консулам – входят в положение:

«Писала, что завтра вылет, приложила билет, попросила, “рассмотрите мои документы”.

Оперативно ответили, и через 10 минут появилась инфа в личном кабинете, что все готово».

В среднем сейчас рассмотрение документов на французский шенген составляет чуть больше пяти недель. Раньше чаще всего было три-четыре. Туристы надеются, что сейчас консулы войдут в привычный режим работы и вернутся в график. Впрочем, впереди самая горячая летняя пора, на который приходится бум заявлений. На текущий момент обозначенный на официальном сайте дипмиссии максимальный срок в 45 дней выдерживается. Те, кто не торопится, могут планировать подачу документов в визовые центры на июль. Слоты на второй летний месяц появились в системе онлайн-записи на прошлой неделе.

Ранее TourDom.ru писал, что Франция после 2022 года периодически не выдает визы россиянам из-за опасения в шпионаже, но в целом остается одной из самых лояльных шенгенских стран к россиянам.