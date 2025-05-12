В каких странах предпочитают отдыхать жители ОАЭ

В ОАЭ приближаются длинные выходные, связанные с религиозным праздником Ид аль Адха. Местные туристы предпочитают проводить эти дни в поездках по Европе и Азии.

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Жители ОАЭ предпочитают проводить длинные выходные, выдавшиеся в связи с празднованием религиозного праздника Ид аль Адха, в путешествиях по Европе и Азии.

Согласно данным представителей туристической отрасли, в сравнении с прошлым годом количество запросов на зарубежные туры среди местных жителей увеличилось на 40%.

Если говорить об Европе, туристы из ОАЭ предпочитают неспешный отдых в Швейцарии, Франции, Италии, Германии, Латвии и Венгрии. Здесь их привлекает климат и культурные объекты. Почти 40% бронирований приходится на эти страны.

Также в списке популярных направлений Япония, Таиланд, Бали, Малайзия, Сингапур и Гонконг.

Отметим, праздник Ид аль Адха продлится с пятницы, 6 июня, по воскресенье, 8 июня. Поскольку выходные в ОАЭ традиционно приходятся на субботу и воскресенье, жители страны получат четыре дня непрерывного отдыха – с 5 по 8 июня.

Если говорить о России, рост туристического потока в Россию из стран Ближнего Востока в 2025 году ожидается не менее 60%. Например, осенью 2024 года количество туристов из ОАЭ увеличилось в четыре раза, что стало одним из самых заметных достижений в регионе.