Почему туристы выбирают Дубай вместо Сочи

Туристы все чаще отправляются на отдых в Дубай, отказываясь от местных курортов, в том числе Сочи. Россияне рассказали, почему их не устраивает отдых на Краснодарских курортах.

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Сочи постепенно теряет популярность у россиян. Теперь туристы все чаще выбираются в Дубай, где за те же деньги, а порой и меньшие, можно получить лучший сервис.

Так, россияне жалуются, что в Сочи отдыхающим предлагают гостевые дома без удобств, пляжи с платными лежаками и непредсказуемый сервис.

В то же время Дубай встретит туристов, в том числе заселившихся в отель средней категории, вежливым персоналом, адекватными фиксированными ценами, отсутствием постороннего шума.

В результате по официальным данным весной этого года интерес к Сочи снизился более чем на 60%, пишет 72.ru.

Ранее туристы рассказали, что им не понравилось в Японии и приграничном Китае.