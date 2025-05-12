Из России в Корею впервые отправился поезд с туристами

Программой пятидневной поездки запланировано посетить ряд городов. Сначала путешественники отправились в купейных вагонах РЖД. На станции Туманган запланирована пересадка в вагоны поезда корейских железных дорог до Расона. Этот город расположен на берегу Восточного моря. Там есть пляжи.

В Расоне туристов пересадят в автобусы. И далее они отправятся в Кенсон, где расположены лесопитомник с редкими растениями и термальные источники.

Третий город для посещения – Чондин. Там можно будет подняться на сопку Комальсан, откуда открывается вид на город и порт, а также посетить Музей провинции.