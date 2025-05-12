Туристка побывала в круизе с пожилыми американцами и описала размер их пенсии

Российская путешественница побывала в круизе по Карибским островам, познакомилась с пожилыми американцами и узнала размер их пенсии — свою реакцию она описала словом «шок». Информацией девушка поделилась с редакцией «Лента.ру».

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Туристка рассказала, что была в круизе с семьей, однако часто проводила время одна и поэтому с ней нередко знакомились иностранцы.

«Однажды ко мне подсела пара из США и начали рассказывать про свою жизнь в Орландо. Они поделились, что часто путешествуют с разными круизными компаниями и обожают такой вид отдыха», — передала слова пары россиянка.

После этого девушка перевела разговор на обсуждение пенсии и американцы признались, сколько получают.

«Мужчина сказал, что всю жизнь проработал военным фотографом и сейчас его пенсия составляет десять тысяч долларов. Представляете? Это почти 900 тысяч рублей! Можете быть такое, чтобы в России кто-то получал на пенсии такие деньги!?» — удивилась путешественница.

При этом пара заявила, что эти деньги не делают их богачами, потому что для жизни в США это не так много. По словам россиянки, американцы посетовали, что им часто приходятся экономить, в рестораны они почти не ходят и даже из круизов выбрали тот, что был по демократичной цене.

«Когда я сказала размер средней пенсии в России, они не поверили», — заключила девушка.

Ранее россиянка пообщалась в круизе с мужчиной из Литвы и рассказала ему о жизни в Москве. Когда туристка поделилась, что в российской столице можно поужинать в хорошем ресторане за 15 долларов, иностранец ей не поверил и ответил, что на такие деньги в Литве не поешь.