Запущены скоростные туры в Китай по воде

Впервые за несколько лет на маршруте Хабаровск – Фуюань возобновили использование скоростного судна «70 лет Победы». Как сообщают в туриндустрии, новый формат перевозок сократит время в пути с 4 до 1,5 часов, однако стоимость поездки вырастет на 3–5 тыс. рублей.

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«Судно прошло тестовый рейс и показало отличные результаты. Если китайские теплоходы тратят на дорогу 4 часа, то наш глиссер справляется за полтора. Это серьезный шаг для развития туристической логистики», – отмечает представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризм Валентина Асеева.

Стоимость тура складывается из двух частей: фиксированных 5 тыс. рублей за трансфер и дополнительных 680–850 юаней (7–10 тыс. рублей) за проживание. Итоговая цена зависит от продолжительности поездки и категории отеля.

Интересно, что судно «70 лет Победы» ранее уже пытались задействовать на этом направлении, но проект закрыли из-за нерентабельности: высокий расход топлива делал рейсы убыточными. Сейчас предприниматели надеются, что повышенный комфорт и скорость привлекут достаточное число туристов, чтобы окупить затраты.

Напомним, ранее жительница Приморья рассказала о своей поездке в Сеул. Девушка поделилась своими эмоциями и рассказала, что ее удивило больше всего.