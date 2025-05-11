На российско-абхазской границе образовался затор

Все машины, по словам присутствующих на въезде в Россию из Абахазии, проходят жесткий контроль. Некоторые задержки растягиваются по времени почти на час.

Российские таможенники 2 дня тщательно проверяли все машины, которые въезжали из Абхазию в страну.

На пункте контроля, который находится на российско-абхазской границе, проводился тщательный досмотр крупногабаритных машин, грузовых автомобилей, а также автобусов, на которых перевозили туристов.

Как сообщили свидетели, желающих пересечь границу с Россией из Абхазии оказалось слишком много, а сами проверки длились по 40-50 минут.

Уточнялось, что никаких предупреждений о проведениии контрольных мероприятий не поступало.