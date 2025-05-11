Между Петербургом и Венесуэлой могут организовать прямые рейсы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Эрмитаже предложил организовать прямое авиасообщение латиноамериканской страны с Петербургом. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского правительства.

"Губернатор отметил, что в настоящее время нет прямых рейсов из Северной столицы в Венесуэлу. Прямое регулярное авиасообщение Санкт-Петербурга с городами Венесуэлы позволит увеличить турпоток", - говорится в сообщении.

Как отметили в Смольном, в прошлом году Петербург посетили 11,6 млн человек - на 1,1 млн больше, чем в допандемийном 2019 году. При этом почти половина гостей возвращаются в город вновь. Зарубежный турпоток в течение 2024 года вырос в 1,5 раза - на берегах Невы побывало 839 тыс. иностранцев.

Отдельно Мадуро и Беглов обсудили вопросы взаимодействия в сфере культуры и образования. Беглов пригласил театральные и музыкальные коллективы из Венесуэлы принять участие в третьем фестивале Латинской Америки, который пройдет в Петербурге летом 2025 года.

"Это будет прекрасная возможность познакомить петербуржцев с богатой культурой Венесуэлы", - подчеркнул губернатор.

Также он предложил расширить контакты в сфере образования. По мнению Беглова, школы Петербурга и Венесуэлы могли бы успешно взаимодействовать, заключив договоры о сотрудничестве. Партнерские отношения в области высшего образования и науки также имеют большие перспективы.

"Вузы нашего города ведут подготовку специалистов по всем направлениям. У нас учатся студенты из многих стран, в том числе из Венесуэлы. Мы можем наладить прямые контакты между вузами Санкт-Петербурга и Венесуэлы, организовывать взаимные стажировки студентов, преподавателей и научных работников", - отметил Беглов.

Мадуро прибыл в Россию по приглашению президента Владимира Путина для участия в торжествах в честь 80-летия Великой Победы. Визит в Петербург президент Венесуэлы начал 10 мая с посещения Пискаревского кладбища, где в память о погибших защитниках и жителях Ленинграда возложил цветы к монументу "Мать-Родина". Затем он посетил Петропавловскую крепость и совершил традиционный полуденный выстрел с Нарышкина бастиона. В воскресенье Мадуро вместе с супругой и членами правительственной делегации побывали в Исаакиевском соборе и Государственном Эрмитаже, где осмотрели парадные залы - Гербовый, Георгиевский, Малый Тронный, а также Военную галерею 1812 года и Золотую кладовую.