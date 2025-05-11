Аналитики выяснили, куда чаще всего отправлялись россияне на майских

Больше всего путешественников в начале месяца побывали в Стамбуле.

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На турецкий мегаполис приходится почти 8% бронирований, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Следом идут Дубай и Минск, где отдыхают 6% и 5% туристов соответственно. В сравнении с прошлогодними праздниками Стамбул и Минск стали менее востребованы, а вот интерес к отдыху в Дубае вырос на четверть.

Кроме того, в топе оказались Ереван, Тбилиси, Париж, Ташкент, Рим, Токио и Шанхай.

При этом большинство туристов в эти майские каникулы путешествовали по России. В частности, аналитики говорят о взлетевшей популярности Ярославля.

Первую строчку рейтинга заняла Москва. В столице на праздниках отдохнули 16% путешественников. На втором месте оказался Санкт-Петербург — 15 человек из 100. Тройку направлений замыкает Сочи.

На четвёртой позиции — Казань, на пятой — Нижний Новгород.