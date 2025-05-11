Какая сейчас ситуация с задержками рейсов у Turkish Airlines

Продолжаем следить за ситуацией с рейсами Turkish Airlines из Москвы после вынужденных отмен рейсов в период с 7 по 9 мая на фоне закрытия столичных аэропортов. Ночь с 10 на 11 мая прошла без новых отмен, но и без накладок не обошлось.

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Только 7 из 15 ночных рейсов Turkish Airlines отправились минувшей ночью из Внуково со временем, близким к первоначальному расписанию – в пределах часа. По одному борту в Бодрум и Даламан, два в Анталью, а еще три в Стамбул.

Часть самолетов вылетала с отставанием от графика в 5–6 часов. Есть и более серьезные задержки ночных вылетов, в том числе до полусуток в Анталью. Так, ТК3039 отправят с 12-часовым опозданием, в 14:35. ТК 212 отстает от графика почти на 11 часов – до 12:30. ТК3003 улетит на 9 часов позже – в 10:45. Все эти события связаны с поздним прибытием воздушных судов. Минувшей ночью 9 самолетов прибыли вовремя.

Задержки дневных рейсов на табло тоже уже есть – пока что они не превышают 5–6 часов у четырех вылетов в Анталью. Отмененных вылетов не обнаружено.

Что касается Петербурга, то из Пулково все три ночных вылета в Анталью состоялись с задержкой в 5–6 часов. С аналогичным опозданием отправили один борт в Стамбул, еще один – с двухчасовым.

Ранее TourDom.ru писал, что Turkish Airlines постепенно нормализует график рейсов в Анталью из Москвы и Питера.