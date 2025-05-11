Чернышенко рассказал о темпах роста турпотока во Вьетнам

Россия заняла первое место по темпам прироста турпотока во Вьетнам по итогам первого квартала 2025 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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«По данным Минэкономразвития, по итогам первого квартала 2025 года Россия вышла на первое место по темпам прироста турпотока во Вьетнам - это 110%. Мы создаем комфортные условия для ваших туристов в России. Запущена работа электронной визы для вьетнамских граждан, все больше адаптируем сферу услуг под их пожелания», — сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.

Вице-премьер отметил, что для граждан Вьетнама будет увеличен срок пребывания в России до 30 суток. Расширяется география полетов российских авиакомпаний во вьетнамские города.

«Мы сердечно благодарим вьетнамскую сторону за то, что 8 мая при участии генерального секретаря возобновилась полетная программа "Вьетнамских авиалиний" из Ханоя в Москву. Уверен, это позволит качественно повысить уровень наших отношений в туристической отрасли», — подчеркнул вице-премьер.

Как сообщили в его аппарате, вице-премьер РФ и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам поприветствовали участников Российско-Вьетнамского бизнес-форума. Мероприятие состоялось в рамках официального визита То Лама в Россию.

Торгово-экономическое сотрудничество

Чернышенко поблагодарил делегацию Вьетнама за участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы. Он также отметил, что сегодня особое внимание уделяется наращиванию торгово-экономического сотрудничества и увеличению взаимного товарооборота между Россией и Вьетнамом.

«Мы видим, как многого достиг Вьетнам на этих направлениях за последние годы. По итогам 2024 года темп роста ВВП превысил 7%, а товарооборот страны приблизился к отметке в $800 млрд. Российская экономика также показывает высокие темпы роста: по итогам прошлого года - более 4,1%. Сегодня очевиден запрос государства и бизнеса на наращивание экономических связей, в том числе с дружественным нам Вьетнамом», — сказал вице-премьер.

Между Россией и Вьетнамом почти 10 лет действует соглашение о свободной торговле. Оно обеспечивает беспошлинный доступ практически по всем группам товаров. Особенно в таких важных позициях, как молочная продукция, мясо, пшеница, удобрения и автомобили. Важно вместе выйти на решение, как использовать это соглашение еще эффективнее, подчеркнул он.

Развивается кооперация по цифровому треку. В сельском хозяйстве Россия и Вьетнам не только успешно осуществляют взаимные поставки продовольственных товаров, но уже и локализуют производство.