«Рыдаю, но молчу». Россиянка рассказала об отношениях с турком

Челябинка Марина вышла замуж за турка и уехала жить к нему. Она рассказала «ФедералПресс», что ей нравится в браке, а что приводит в отчаяние.

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«Мы познакомились банально, на курорте. Чувство возникло сильное, я уехала домой в Челябинск, но думала о нем каждый день. Он мне писал, созванивались по видеосвязи. В итоге сделал мне предложение. Родители были в шоке, но я согласилась и уехала к нему», – говорит Марина.

По ее словам, многие подруги завидуют ей и считают жизнь на курорте сказкой. На самом деле сезон длится всего пять месяцев. При этом Марина занимается исключительно домом и воспитанием троих детей, ее будни не назовешь праздником каждый день. Впрочем, супруга она охарактеризовала как заботливого и очень любящего семью человека, хотя недостатки у него есть, и ей тяжело с ними мириться.

«Нашу жизнь разрушает ревность. Причем обоюдная. Муж ревнует к каждому столбу, устраивает скандал, если просто посмотрела на кого-то. А сам с приездом русских одиноких красоток может пропасть на пару суток. Но мне жаловаться нельзя, турецкая жена должна быть сдержанной. Я рыдаю, грызу подушку, но молчу и улыбаюсь после таких "отлучек" каждый раз. Подруг здесь у меня нет, маму свою супруг обожает, и она всегда исключительно на его стороне. Так что и пожаловаться некому», – призналась челябинка.

По ее словам, о разводе она даже не думает. Слишком много всего связывает ее с мужем – дом, дети, быт. Когда началась СВО и кто-то из соседей поменял отношение к его русской жене, муж переставал с ними общаться.

«Был готов пойти разбираться. А еще предложил даже уехать ко мне на родину всей семьей. Словом, поддержал, как настоящий мужчина. Это дороже, чем интрижки на стороне. К тому же я уверена, что меня он действительно любит», – рассказала челябинка.

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