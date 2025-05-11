Стало известно, с какой страной Россия будет наращивать туристический поток

В Кремле на встрече с коллегой из Абхазии Бадрой Гунбой президент РФ Владимир Путин пообещал «всячески способствовать» росту туристических потоков.

© РИА Новости

«За прошлый год рост был значительным. Мы ожидаем, что и в этом году он увеличится как минимум на семь процентов, а может быть и больше», — сказал российский лидер.

Гунба в свою очередь отметил, что российско-абхазские взаимоотношения развиваются динамично. По его словам, для республики имело большое значение в том числе открытие аэропорта, который не функционировал 32 года.

«Сегодня воздушное сообщение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия восстановлено», — заявил политик.

1 мая в Сухуме приземлился первый регулярный рейс из Москвы после 30-летнего перерыва. Рейсы из Москвы в столицу Абхазии осуществляются один раз в неделю, по субботам. Авиакомпания «ЮВТ аэро» определила расписание: вылет из Москвы в 14:30 мск, вылет из Сухума в 19:30 мск, прибытие в Москву в 23:00 мск.