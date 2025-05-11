Россия и Вьетнам подписали меморандум по развитию туризма

Россия и Вьетнам договорились укрепить сотрудничество в сфере туризма. Стороны подписали пятилетнее соглашение, сообщает РИА "Новости".

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Соответствующий документ был утвержден президентом России Владимиром Путиным и генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. Переговоры лидеров двух стран прошли 10 мая в Кремле.

Вьетнам вошел в пятерку лидеров по популярности среди россиян для отдыха в майские праздники.

В марте во время визита раиса Татарстана Рустама Минниханова вьетнамские власти предложили расширить авиасообщение между странами, в том числе увеличив рейсы с Казанью.