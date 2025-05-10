У туристов появился шанс не тратить лишний час на рейсах в Таиланд

Индия и Пакистан договорились о немедленном прекращении боевых действий. Об этом в соцсети Х написал президент США Дональд Трамп.

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Подтверждение этой информации с пакистанской стороны в лице вице-премьера и министра иностранных дел Исхака Дара уже появилось в СМИ, от индийской – пока нет.

Обострившийся 2 недели назад вооруженный конфликт между двумя государствами создает серьезные неудобства, в том числе и туристам, следующим в Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии. Самолетам, летающим из европейской части РФ, приходится огибать воздушное пространство Индии и Пакистана, тратить в пути больше времени. Например, сегодняшний ночной рейс «Аэрофлота» SU276 из Москвы на Пхукет сделал «дугу» над Монголией и Китаем.

На курортный остров он прибыл в 15:15 по таиландскому времени, на 55 минут позже графика, если лететь по штатному маршруту.

Вечерний рейс нацперевозчика SU620 из Санкт-Петербурга в Бангкок 8 мая также следовал в воздушном пространстве Монголии и Китая. Время в пути увеличилось на 47 минут.

Самолеты в Таиланд и Вьетнам из городов Сибири и Дальнего Востока изначально летали по маршрутам, минующим Индию и Пакистан.

«Корректировок не требуется, но продолжаем следить за ситуацией», – рассказали порталу TourDom в AZUR air.

Даже если вооруженный конфликт двух государств удастся оперативно урегулировать, летать по штатным маршрутам из Москвы и Питера, скорее всего, получится только спустя некоторое время. Воздушное пространство Пакистана было полностью закрыто для гражданских лайнеров с 01:15 до 10:00 10 мая, а вот в индийском ограничение на полеты пока объявлено до утра 15 мая, до той же даты в стране приостановили работу 32 аэропорта.