Путин рассказал о турпотоке между РФ и Вьетнамом

Президент РФ Владимир Путин отметил практически двухкратное увеличение туристического потока между РФ и Вьетнамом в 2024 году.

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«Нельзя не отметить заметный рост турпотока между Россией и Вьетнамом. Почти вдвое за прошлый год он увеличился», — сказал российский лидер по итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.

Путин обратил внимание, что между странами развивается система прямого авиасообщения.

«В текущем году открылось сразу несколько новых рейсов, связывающих Москву и другие наши крупные города с Ханоем и Нячангом», — добавил президент РФ.

Говоря о сотрудничестве России и Вьетнама, он также отметил эффективную работу Тропического научно-исследовательского технологического центра во Вьетнаме, "в рамках которого российские и вьетнамские специалисты и ученые проводят совместные изыскания в таких важных сферах, как экология и охрана природы, медицина, борьба с инфекционными заболеваниями и эпидемиями".