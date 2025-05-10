Над популярными курортами нависла угроза перед началом сезона

Турецкие курорты могут столкнуться с серьезной экологической проблемой — массовым распространением так называемой "морской слизи" или "морской слюны". Как предупреждает профессор Мустафа Сары, это природное явление, впервые зафиксированное в 2008 году и достигшее катастрофических масштабов в 2021-м, вновь проявляется в Мраморном море.

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Уже сейчас слизь покрывает поверхность порта Эрдек, популярного места отдыха местных туристов. Причиной экологического бедствия эксперты называют чрезмерное загрязнение моря. Смываемые в воду удобрения нарушают баланс азота и фосфора, что приводит к бурному размножению фитопланктона. При массовой гибели микроорганизмы образуют плотный серый слой, покрывающий поверхность воды и морское дно. Это явление уже нанесло серьезный ущерб морской экосистеме — пострадали мидии, устрицы, кораллы и водоросли, что негативно сказалось на рыболовстве.

Профессор Сары призывает власти и общественность срочно возобновить выполнение Плана действий по Мраморному морю, принятого в 2021 году. Ключевые меры включают полную очистку сточных вод перед сбросом в море и сокращение загрязнения. Эксперт предупреждает: если не принять срочных мер, последствия могут затронуть не только Мраморное, но и Эгейское море, что поставит под угрозу весь туристический сезон в регионе.

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