Вьетнам и РФ расширяют сотрудничество в сфере туризма

России и Вьетнаму необходимо активнее взаимодействовать в туристической сфере, увеличивая число рейсов между двумя странами. Об этом заявил генсекретарь ЦК КП Вьетнама То Лам в ходе совместных мероприятий в РАНХиГС с участием председателя Госдумы Вячеслава Володина и депутатов палаты парламента.

"Мы должны также расширять сотрудничество в сфере туризма, увеличивая частоту прямых и чартерных рейсов", - сказал он.

По словам То Лама, в отношениях между двумя странами особую роль играет сотрудничество в сфере атомной энергетики и строительство Центра ядерной науки и технологии во Вьетнаме.

Приоритетом для Ханоя в развитии отношений с РФ также служит сфера науки и искусства, где у обеих стран "огромный потенциал". Генсекретарь ЦК Компартии Вьетнама также выступил за расширение изучения вьетнамского языка в России и русского языка во Вьетнаме.