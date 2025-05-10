В Египте туристам предложили купаться в сопровождении гида

Власти Египта вновь озаботились темой защиты туристов от нападения акул на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. В обновленную инструкцию от Министерства окружающей среды АРЕ вошли меры, которые вполне можно назвать экстраординарными и мало выполнимыми.

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Основное новшество – отдыхающим предложили не заходить в воду в одиночку, а купаться только группами и обязательно в сопровождении специально обученного сотрудника отеля. Каждый отельный комплекс обязали иметь на пляже быстроходную лодку для проведения спасательной операции при появлении акул. Для оказания первой помощи ее следует укомплектовать набором всех необходимых для этого средств.

Непонятно, как поможет уберечься от морского хищника требование установить по контуру зоны купания специальные маркеры, если глубина моря может там составлять до 2 м. А вот наличие 5-метровой вышки вполне оправданно, если там постоянно будет дежурить спасатель. Персонал отелей также обязали напоминать туристам о правилах на пляже.

Особо выделено, что риск встречи с акулой уменьшат сообщения от отдыхающих, если они заметят появление крупной рыбы и расскажут о нарушителях, подкармливающих рыбок. В инструкцию вошли и старые правила, что опасно плавать ранним утром и на закате, заходить в море с блестящими предметами. В случае ранения или кровотечения посоветовали быстро выходить из воды.

Ужесточили и правила морских прогулок. На судах для дайвинга и сноркелинга теперь нельзя иметь рыболовные снасти и любые орудия лова. На инструкторов и сопровождающих гидов возложили ответственность за безопасность туристов – они должны выбирать подходящие места, время и погодные условия.

В Египте признали связь между нападением акул на туристов и случаями сброса погибших животных в Красном море. Было предложено создать специальные морские патрули для контроля судов и ежедневного обследования морской акватории вблизи курортов. До этого не дошло, но власти заинтересовались, а куда экипажи судов сбрасывают отходы и сточные воды. В новых правилах судовладельцев обязали установить специальные резервуары и очищать их в порту.

Ранее TourDom.ru писал, что ужасная трагедия произошла жарким июньским днем на пляже отеля Elysees Hotel в Хургаде. На глазах у отдыхающих акула растерзала молодого российского туриста. Служба спасения не успела прийти на помощь.