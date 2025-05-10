Зрелищная ярмарка, зоны отдыха и восьмичасовой концерт стартуют в полдень на фестивале "Наша Победа" в белорусской столице. На одном из крупнейших открытых пространств в центре мегаполиса - на набережной реки Свислочь - 10 мая выступят белорусские и российские артисты.

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Фестиваль в городе-герое станет продолжением празднования 80-летия Великой Победы. Кстати, по информации МВД, парад, прошедший накануне вечером в Минске, собрал около 180 тысяч зрителей, что стало рекордом за всю историю его проведения, уточняет БЕЛТА.

Вступая перед участниками, Президент Беларуси Александр Лукашенко Беларусь заявил, что фестиваль проводится "во славу тех, кто не дрогнул и сломил мощь гитлеровской Германии". День Великой Победы, который чествуют Союзное государство, "наши друзья и союзники, все люди доброй воли", - великая и заслуженная дата, констатировал глава государства.

В то же время, по его словам, Брюссель, вопреки урокам истории, планомерно превращает территории Польши и прибалтийских стран в исходные районы для атаки на восточных рубежах Североатлантического блока. В год 80-летия Великой Победы ЕС намерен поднять объемы военных ассигнований до уровня выше трех процентов от ВВП, а Варшава и Вильнюс планируют поставить на границе с Беларусью и Россией минно-взрывные заграждения. Он призвал политиков и народы западных стран не забывать уроки Великой Отечественной войны.

Обозреватели сообщают, что в рамках масштабного минского фестиваля его гости смогут увидеть новейшую технику оборонного ведомства и МЧС, познакомиться с экспозицией ДОСААФ и продукцией национальной киностудии. Кроме того, на нем будет представлена и очередная фотовыставка БЕЛТА "Победа в памяти живет", включающая более ста архивных снимков.

Открывает свою экспозицию на фестивале и выставка "Подвиги и судьбы партизан в документах" с интерактивной панелью для поиска информации о родственниках - участниках войны. А для самых юных горожан здесь будут организованы игровые зоны, мастер-классы и активности от спасателей и хоккейного клуба "Динамо-Минск".

Впервые будет представлена и продукция BELAZ под открытым небом. Покажут свою новейшую продукцию коллективы МТЗ и МАЗ, а предприятия пищевой промышленности проведут дегустации.